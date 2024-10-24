Нидерландский экс-депутат ван Боммел: Запад не должен передавать ракеты Киеву

Запад не должен передавать Украине дальнобойное оружие или разрешать его использование для ударов вглубь территории России. Об этом заявил РИА Новости бывший член парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.

«Это не имеет никакого вклада или значения для дипломатического процесса, который в конечном итоге нам понадобится для прекращения конфликта между Россией и Украиной», — подчеркнул экс-депутат.

Ван Боммел призвал правительство Нидерландов отказаться от передачи ракет и другого дальнобойного оружия Киеву, а также раскритиковал решение о передаче истребителей F-16. По его мнению, подобные решения Амстердама негативно влияют на шансы прекратить огонь и урегулировать конфликт на Украине.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил об отсутствии ясности в НАТО по вопросу членства Украины. По словам главы ведомства, государства — члены альянса должны выработать четкие критерии и условия, которые Киев должен будет выполнить.