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17:47, 24 октября 2024Мир

В Нидерландах Зеленского сравнили с Саакашвили

Экс-депутат Нидерландов Боммел сравнил Зеленского с Саакашвили
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vuk Valcic / Globallookpress.com

Бывший член парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел сравнил политику президента Украины Владимира Зеленского с действиями бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в 2008 году, указав на их безответственность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда политически безответственный лидер Грузии Михаил Саакашвили применил силу, чтобы получить контроль над Южной Осетией и Абхазией, международное сообщество не вмешалось. НАТО не вмешалась. Хотя именно на это и надеялся Саакашвили. И это закончилось полной потерей территории», — напомнил экс-депутат.

Политик отметил, что Зеленский предпринимает военные шаги, которые не обсуждаются с международными партнерами. Он привел в пример события в Курской области, назвав их огромным военным риском.

Ранее Боммел заявил, что Запад не должен передавать Украине дальнобойное оружие или разрешать его использование для ударов вглубь территории России. Он призвал правительство Нидерландов отказаться от передачи ракет и другого дальнобойного оружия Киеву, а также раскритиковал решение о передаче истребителей F-16. По его мнению, подобные решения Амстердама негативно влияют на шансы прекратить огонь и урегулировать конфликт на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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