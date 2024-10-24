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00:48, 24 октября 2024Мир

В Пентагоне рассказали о возможном исходе конфликта на Украине

Глава Пентагона Остин: Конфликт на Украине закончится переговорами
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Tom Brenner / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с мнением, что украинский конфликт закончится переговорами. Об этом он заявил после встречи с папой Римским Франциском, пишет РИА Новости.

«Нам нужно снизить напряжение на Ближнем Востоке и нужно найти путь к переходу на Украине. Мы продолжим поддержку Украины, как мы и говорили, и они определят, когда настанет время сесть за стол переговоров», — отметил Остин.

Так глава Пентагона ответил на просьбу журналистов поделиться подробностями общения с понтификом на темы Украины и Ближнего Востока. По словам Остина, глава католической церкви обеспокоен гуманитарными проблемами в указанных регионах.

Ранее сообщалось, что во время своего необъявленного визита в Киев Ллойд Остин «не дал никакого намека» на то, что США поддержат ключевые пункты «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Также глава Белого дома Джо Байден выступил против мер, которые потенциально могут «обострить конфликт и привести к прямой конфронтации между НАТО и Россией».

В свою очередь, издание The National Interest написало, что Соединенные Штаты должны возглавить переговоры по урегулированию ситуации на Украине и договариваться с Россией напрямую.

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      Марина Совина
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