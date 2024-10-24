В Роскомнадзоре предложили ограничить сбор персональных данных

Роскомнадзор предложил разработать правила сбора персональных данных

В Роскомнадзоре предложили разработать и законодательно закрепить правила сбора персональных данных пользователей сети. Об этом РБК сообщил неназванный представитель ведомства.

Отмечается, что ведомство предлагает разработать единые обязательные стандарты по сбору персональных данных. Как следует из этой инициативы, организации смогут получать ограниченный перечень данных. Уточняется, что фирмы будут собирать только те данные, которые нужны им для конкретной цели. Кроме того, добавил собеседник издания, основанием для получения этих сведений станет закон, а не согласие пользователя, как это происходит сейчас.

Представитель Роскомнадзора также рассказал, что фирмы будут получать персональные данные пользователей от уполномоченных государственных органов, а не от самих граждан.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов рассказал, что ведомство может начать блокировать звонки злоумышленников через мессенджеры. По его словам, подобный шаг может стать одной из мер борьбы с мошенничеством.