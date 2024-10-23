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18:37, 23 октября 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор сообщил о возможности блокировать звонки мошенников через мессенджеры

Липов: Роскомнадзор может начать блокировать звонки мошенников через мессенджеры

Фото: David Klein / Globallookpress.com

Роскомнадзор может начать блокировать звонки мошенников через мессенджеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Липова.

«Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер [борьбы с мошенничеством]», — заявил глава Роскомнадзора.

По словам Липова, в России могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам для защиты пользователей от мошенников. Сервисы должны будут дать россиянам возможность самостоятельно ограничить принятие звонков из-за границы или с неизвестных номеров. До выполнения этих требований Роскомнадзор сможет вводить временные запреты на звонки через ту или иную платформу.

Ранее Липов рассказал о падении трафика у видеохостинга YouTubе в России. В то же время, как отметил глава Роскомнадзора, российские видеосервисы набирают популярность.

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      Евгения Наумова
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