Роскомнадзор сообщил о возможности блокировать звонки мошенников через мессенджеры

Липов: Роскомнадзор может начать блокировать звонки мошенников через мессенджеры

Роскомнадзор может начать блокировать звонки мошенников через мессенджеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Липова.

«Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер [борьбы с мошенничеством]», — заявил глава Роскомнадзора.

По словам Липова, в России могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам для защиты пользователей от мошенников. Сервисы должны будут дать россиянам возможность самостоятельно ограничить принятие звонков из-за границы или с неизвестных номеров. До выполнения этих требований Роскомнадзор сможет вводить временные запреты на звонки через ту или иную платформу.

Ранее Липов рассказал о падении трафика у видеохостинга YouTubе в России. В то же время, как отметил глава Роскомнадзора, российские видеосервисы набирают популярность.