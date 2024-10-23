В Роскомнадзоре заявили о падении трафика у YouTube

Глава Роскомнадзора Липов сообщил о падении трафика у YouTube в России

Роскомнадзор наблюдает падение трафика у видеохостинга YouTube в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Липова.

Глава Роскомнадзора заявил, что после ухода из России компания Google, владеющая YouTubе, перестала поддерживать свои сервера, в результате чего они стали деградировать. «Мы видим падение трафика в сторону YouTube в первую очередь на сетях фиксированной связи. Видимо, более мощные сервера были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи — там трафик все еще сохраняется», — рассказал он.

В то же время, по словам Липова, российские видеосервисы набирают популярность. В частности, трафик вырос у Rutube и VK, уточнил он.

В сентябре сообщалось, что скорость работы YouTube для россиян снизилась до рекордно низкого уровня. Эксперты выразили уверенность в том, что технические проблемы с сервисом будут продолжаться.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн предупредил о замедлении работы YouTube в России. Такая мера направлена против администрации видеохостинга, которая, как подчеркнул парламентарий, безнаказанно нарушает российское законодательство.