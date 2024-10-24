В России дети пожаловались на избиения в коррекционном центре

В Уфе воспитанники коррекционного центра обвинили в избиениях воспитателя

В Уфе воспитанники коррекционного центра «Радуга» обвинили воспитательницу в избиениях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, одного из педагогов центра Камилу Загирову уволили после того, как она рассказала о ситуации директору. Женщина сообщил, что руководитель центра пригрозила уволить ее по статье, если она не уйдет по собственному желанию.

«Дети все больные, это коррекционный детский центр. Я видела уже последствия ее рукоприкладства — как с забинтованной головой один ходил ребенок с ДЦП. В туалете нет камер — она их туда ведет и избивает», — сообщила Загирова.

По ее словам, о ситуации знают и другие воспитатели, которые также жаловались директору. Руководитель учреждения никаких мер не предпринимает, заверила она. Женщина обратилась в Следственный комитет.

В свою очередь, воспитательница, которую обвинили в избиениях, свою вину не признает. Она уверяет, что детей подговорили. Директор образовательного учреждения сообщила о начатой в центре проверке.

Ранее в Москве десятилетнего мальчика с особенностями развития избили в коррекционной школе. У него образовались гематомы вокруг глаз, на висках и лбу.