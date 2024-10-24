В России раненый боец СВО не смог попасть домой после операции

В Биробиджане раненый боец СВО не смог попасть домой, ему вызвали МЧС

В Биробиджане раненый участник специальной военной операции (СВО) не смог попасть домой после выписки из госпиталя. Об этом сообщает Live.DV.

Мужчина получил тяжелое ранение в зоне боевых действий. Недавно ему поставили аппарат Илизарова, боец не может ходить. После проведенной операции россиянин не мог самостоятельно подняться в свою квартиру на четвертом этаже.

Попасть домой ветерану помогли прибывшие на место сотрудники МЧС России. Боец поблагодарил их за оказанную помощь. «Приятно, что дома так ждут», — сказал он.

Ранее в Ростовской области другой участник СВО сбежал из больницы на костылях и пропал. Солдат покинул лечебное учреждение за день до выписки. Поскольку командованию ничего не известно о местонахождении военнослужащего, ему может грозить уголовная ответственность.