В России ребенок жестоко избил сверстника ногами на детской площадке и попал на видео

В Иркутске ребенок жестоко избил сверстника на детской площадке. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «Инцидент Иркутск».
На кадрах школьник хватает мальчика за куртку, валит его не землю и наносит несколько ударов кулаками. Его оппонент не оказывает сопротивления и закрывает лицо руками. Затем обидчик возвращается и начинает бить сверстника ногами, целясь в голову.
По данным канала, пострадавший получил тяжелые травмы. Выяснением личности нападавшего занимаются правоохранители.
Ранее в Тверской области подросток избил школьника за отказ танцевать лезгинку. Перед этим мальчики «забили стрелку», однако драка быстро превратилась в одностороннее избиение.