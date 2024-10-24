В России ребенок жестоко избил сверстника ногами на детской площадке и попал на видео

В Иркутске школьник жестоко избил сверстника, это попало на видео

В Иркутске ребенок жестоко избил сверстника на детской площадке. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

На кадрах школьник хватает мальчика за куртку, валит его не землю и наносит несколько ударов кулаками. Его оппонент не оказывает сопротивления и закрывает лицо руками. Затем обидчик возвращается и начинает бить сверстника ногами, целясь в голову.

По данным канала, пострадавший получил тяжелые травмы. Выяснением личности нападавшего занимаются правоохранители.

Ранее в Тверской области подросток избил школьника за отказ танцевать лезгинку. Перед этим мальчики «забили стрелку», однако драка быстро превратилась в одностороннее избиение.