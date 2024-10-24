В России семиклассникам на уроке показали видео с голыми женщинами и целующимися мужчинами

В Нижнем Новгороде школьникам на уроке показали видео с целующимися мужчинами

В Нижнем Новгороде ученикам седьмого класса школы № 126 на уроке музыки показали видео с голыми девушками и целующимися мужчинами. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах, снятых детьми, видно сменяющие друг друга фотографии звезд российского шоу-бизнеса 2000-х, в том числе Гарика Сукачева, Валерия Сюткина, Филипа Киркорова, а также целующихся шоумена Романа Трахтенберга и продюсера Бари Алибасова. Кроме того, в ролике присутствовали снимки, на которых видно практически полностью обнаженных женщин. «Вечеринка Пи Дидди?» — шепотом и со смехом спрашивает одна из семиклассниц за кадром.

По информации канала, в рамках урока школьникам рассказывали, как музыка якобы программирует общество на нетрадиционные ценности. В качестве учебного материала им включили отрывок из российского документального фильма «Громкое дело. Влияние музыки» 2007-го года, в котором сравниваются образы артистов времен Советского Союза с современниками киноленты.

Руководство школы отказалось отвечать на вопросы журналистов по поводу произошедшего.

Ранее в сахалинском городе Охе старшеклассникам школы №7 на лекции показали видео с процедурой аборта крупным планом. Параллельно с демонстрацией ролика детям рассказывали, что в первую очередь врач из женской консультации якобы спрашивает у ждущей ребенка пациентки, каким образом она хочет прервать беременность.