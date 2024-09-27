В российской школе детям показали на лекции видео с абортом крупным планом

На Сахалине школьникам показали видео с абортом крупным планом

В Сахалинском городе Охе старшеклассникам школы №7 на лекции показали видео с процедурой аборта крупным планом. Об этом сообщили «Осторожно, новости!» в Telegram.

На кадрах видно, что детей собрали в актовом зале школы. В ходе лекции ее ведущий рассказывает, что в первую очередь врач из женской консультации спрашивает у ждущей ребенка пациентки, каким образом она хочет прервать беременность. В это время на большом экране демонстрируется процедура аборта.

Как уточняет издание, лекция прошла 27 сентября перед началом уроков. При этом о самом мероприятии школьникам ничего не рассказали, кроме того, что на нем продемонстрируют процесс прерывания беременности. Со слов присутствующих, многие ученики во время демонстрации ролика закрывали глаза и отворачивались.

В беседе с каналом школьники сообщили, что на лекции им показывали документальный фильм о том, сколько абортов происходит в России каждую минуту. «Говорили что нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной», — рассказал один из них.

Директор школы не смогла прокомментировать журналистам ситуацию, сославшись на занятость.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что у россиянок нет прав на эмбрионы внутри них. По его словам, женщинам нельзя делать аборты, так как у них может родиться великий человек. По мнению священника, если беременная решится на аборт, то никогда не станет счастливой и «будет сотрена в порошок».

В России уже не первый год идет дискуссия об ограничении или полном запрете проведения абортов. Депутаты, представители духовенства и общественные деятели предлагают инициативы, направленные против возможности женщин по желанию провести процедуру прерывания беременности. Так, в ряде регионов уже ввели запрет на склонение россиянок к абортам.

Кроме того, в декабре 2023 года депутаты заксобрания Нижегородской области внесли в Госдуму поправки, направленные на исключение абортов из списков процедур частных клиник. 20 июля 2024 года правительство России указало, что документ нарушает права женщин. Кабмин напомнил, что, согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан», каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве.