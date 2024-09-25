Еще один российский регион принял закон о запрете склонения к абортам

Приморский край принял закон о запрете склонения к абортам

Еще один российский регион — Приморский край — принял закон о запрете склонения к абортам. Об этом сообщил приморский омбудсмен Юрий Мельников, его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что за нарушение закона предусмотрен административный штраф — от 3 тысяч рублей для физических лиц и до 100 — для юридических.

«Инициатива не предусматривает вмешательства в частную жизнь семьи, а призвана минимизировать любые попытки повлиять на решение женщины со стороны работодателей», — заявил Мельников.

Ранее штрафы за склонение к аборту ввели в Калининградской области, максимальный размер штрафа для физических лиц за совершение правонарушения составляет пять тысяч рублей. Такие же законы приняли в Курской и Псковской областях и еще семи российских регионах.