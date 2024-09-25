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09:02, 25 сентября 2024Россия

Еще один российский регион принял закон о запрете склонения к абортам

Приморский край принял закон о запрете склонения к абортам

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Еще один российский регион — Приморский край — принял закон о запрете склонения к абортам. Об этом сообщил приморский омбудсмен Юрий Мельников, его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что за нарушение закона предусмотрен административный штраф — от 3 тысяч рублей для физических лиц и до 100 — для юридических.

«Инициатива не предусматривает вмешательства в частную жизнь семьи, а призвана минимизировать любые попытки повлиять на решение женщины со стороны работодателей», — заявил Мельников.

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Ранее штрафы за склонение к аборту ввели в Калининградской области, максимальный размер штрафа для физических лиц за совершение правонарушения составляет пять тысяч рублей. Такие же законы приняли в Курской и Псковской областях и еще семи российских регионах.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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