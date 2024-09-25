Еще один российский регион принял закон о запрете склонения к абортам

Еще один российский регион — Приморский край — принял закон о запрете склонения к абортам. Об этом сообщил приморский омбудсмен Юрий Мельников, его слова приводит ТАСС.
Уточняется, что за нарушение закона предусмотрен административный штраф — от 3 тысяч рублей для физических лиц и до 100 — для юридических.
«Инициатива не предусматривает вмешательства в частную жизнь семьи, а призвана минимизировать любые попытки повлиять на решение женщины со стороны работодателей», — заявил Мельников.
Материалы по теме:
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023
«А почему ты не убежала? Надо было прыгать в окно!»Как живут россиянки, родившие ребенка после изнасилования?
16 декабря 2022
«Пять часов я провела в этих муках»Почему в России до сих пор существуют подпольные аборты и как их проводят?
17 июня 2022
«Роды просто раздавили».Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
28 мая 2021
Ранее штрафы за склонение к аборту ввели в Калининградской области, максимальный размер штрафа для физических лиц за совершение правонарушения составляет пять тысяч рублей. Такие же законы приняли в Курской и Псковской областях и еще семи российских регионах.