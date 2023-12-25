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11:50, 25 декабря 2023Россия

Еще в одном регионе России ввели штрафы за склонение к аборту

Власти Псковской области ввели штрафы за склонение к аборту

Фото: vetre / Shutterstock / Fotodom

Власти Псковской области ввели штрафы за склонение к аборту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного Собрания депутатов.

Максимальный размер штрафа для физических лиц составляет пять тысяч рублей, для должностных лиц — 20 тысяч рублей, для организаций — 50 тысяч рублей. Виновными будут признаваться лица вне зависимости от того, привели ли их действия к аборту или нет.

Согласно тексту публикации, понуждение к аборту признается угрозой семье, отцовству, материнству и детству. Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, пояснили в пресс-службе регионального парламента.

Ранее штрафы за склонение к аборту ввели в Калининградской области, максимальный размер штрафа для физических лиц за совершение правонарушения составляет пять тысяч рублей. В декабре закон об ответственности за склонение к аборту приняли также в Курской области.

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      Алан Босиков
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