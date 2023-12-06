Еще в одном российском регионе захотели запретить склонение к аборту

Курский губернатор Старовойт внес в облдуму проект о запрете склонения к аборту

Курский губернатор Роман Старовойт внес в областную думу региональный законопроект о запрете склонения женщин к аборту. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Кроме того, другим проектом предлагается внести поправки в региональный закон об административных правонарушениях и предусмотреть в нем ответственность за склонение к абортам. Согласно инициативе, гражданам за нарушение может грозить штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Также сообщается, что курские депутаты поддержали обращение коллег из Астраханской области и Мордовии в Госдуму с призывом запретить искусственное прерывание беременности в частных клиниках России.

Ранее стало известно, что законопроект о выводе абортов из перечня услуг частных клиник могут внести в Госдуму в весеннюю сессию. Помимо этого, планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности.

О том, что депутаты прорабатывают ограничение абортов по всей стране также сообщала заместитель председателя нижней палаты парламента Анна Кузнецова. По ее словам, региональные инициативы, направленные против процедуры прерывания беременности, «должны стать предметом и федеральных решений».

1 декабря были обнародованы результаты опроса, согласно которому 42 процента россиян не согласны с инициативой вывести аборты из списка услуг частных клиник страны. Поддержал эту идею 41 процент респондентов, а 17 процентов затруднились дать ответ. Помимо этого, 61 процент опрошенных заявил, что скорее не согласен с исключением прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), 24 процента сообщили, что скорее одобряют эту инициативу.

Согласно другому опросу, 66,7 процента российских врачей не поддержали инициативу о применении уголовной ответственности за «склонение» пациенток к прерыванию беременности. Категорически против любых мер давления на врача высказались 83 процента молодых медиков в возрасте от 23 до 35 лет.

Отвечая на вопрос о последствиях уголовного наказания за «склонение» к прерыванию беременности, 61,4 процента опрошенных врачей спрогнозировали рост числа осложнений у беременных женщин из-за страха медиков поднимать вопрос о необходимости аборта даже при наличии рисков для здоровья.