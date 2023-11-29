Российские врачи выступили против уголовного наказания за «склонение к абортам»

Две трети врачей выступили против уголовного наказания за склонение к абортам

Более двух третей врачей-специалистов выступили против введения в России уголовного наказания за «склонение к абортам». Об этом говорят результаты проведенного порталом «Медвестник» и аналитической компанией RNC Pharma исследования.

Всего в опросе принял участие 431 медработник 37 специальностей из 102 городов. 66,7 процента из них не поддержали инициативу о применении уголовной ответственности за «склонение» пациенток к прерыванию беременности. 18,8 процента медиков назвали уголовное наказание допустимым, но только при условии, что будут четко сформулированы критерии действий, считаемых склонением к аборту. Поддержали меру 13 процентов респондентов.

Помимо этого, категорически против любых мер давления на врача высказались 83 процента молодых медиков в возрасте от 23 до 35 лет. В свою очередь, более 30 процентов врачей в возрасте от 46 до 65 лет допустили ограничения, но также подчеркнули необходимость четких критериев факта «склонения» к аборту.

Медиков также спросили о последствиях введения уголовного наказания за «склонение» к прерыванию беременности. 76 процентов из них ожидают негативных результатов. 61,4 процента опрошенных спрогнозировали рост числа осложнений у беременных женщин из-за страха врачей поднимать вопрос о необходимости аборта даже при наличии рисков для здоровья. Еще 8 процентов респондентов заявили, что инициатива может усугубить проблемы с кадрами в системе здравоохранения, повлияв на решение гинекологов уйти из профессии. Кроме того, 6,4 процента врачей считают, что прием пациентов сведется к зачитыванию «методички». При этом 18,4 процента медиков заявили, что инициатива ни на что не повлияет.

Врачи также ответили на вопрос о том, может ли гинеколог отказываться от проведения аборта по моральным соображениям. 50 процентов респондентов считают, что медик не может отказать в прерывании беременности, так как это его профессиональная обязанность. Однако 25,5 процента опрошенных заявили, что аборт не является частью лечебного процесса, поэтому гинеколог имеет право не делать его. Еще 22,6 процента отметили, что отказ от процедуры может подтолкнуть женщин к самостоятельному прерыванию беременности и серьезно навредить их здоровью.

Ранее против идеи ввести уголовную ответственность за «склонение» к абортам также выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По словам политика, в падении рождаемости ответственны не врачи. Депутат считает, что уголовное наказание нужно ввести за неисполнение органами власти, которые защищают семью, соответствующих социальных обязательств. Она отметила, что в стране 131 тысяча молодых семей стоят в очереди на соцжилье, однако в прошлом году его получили только 13,5 тысячи.

О том, что за «склонение к аборту» должна быть предусмотрена уголовная ответственность, в ноябре заявила сенатор Совфеда Ольга Ковитиди. По ее мнению, «данный вопрос только административно-правовым регулированием окончиться не может». Политик считает, что состав преступления может быть введен в статью 123 Уголовного кодекса о незаконном проведении процедуры прерывания беременности.