Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 24 октября 2024Россия

В России школьник впал в кому после случившегося на перемене инсульта

В Нижегородской области девятилетний школьник впал в кому после инсульта

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В городе Павлово Нижегородской области школьник впал в кому после того, как у него случился инсульт во время перемены. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, девятилетнему ребенку стало плохо на перемене — школьник потерял сознание, его доставили в местную больницу. Врачи не нашли на теле пострадавшего ушибов или других травм.

Инспекторы ПДН начали разбирательство. После разговоров с одноклассниками мальчика и учителями они выяснили, что ребенок не падал и ничем не ударялся. Родители школьника рассказали, что у сына врожденное заболевание и претензий к образовательной организации у них нет.

Ранее в Орске Оренбургской области школьника доставили в больницу с инсультом. Ему стало плохо на уроке, врачи провели мальчику экстренную операцию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      От премьера Великобритании потребуют репарации за работорговлю

      43-летняя Адриана Лима крупным планом показала лицо без макияжа

      Президент Южной Кореи в свете переброски войск КНДР допустил отправку оружия Украине

      Додик отказался от требования ЕС ввести визовый режим с Россией

      Словакия заявила о нереальности членства Украины в НАТО

      В российском городе девочка упала в неплотно закрытый люк

      В России школьник впал в кому после случившегося на перемене инсульта

      На Украине задержали уволенных военкомов за помощь в уклонении от мобилизации

      Ценам на жилье в Москве предсказали снижение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше