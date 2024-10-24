В России школьник впал в кому после случившегося на перемене инсульта

В Нижегородской области девятилетний школьник впал в кому после инсульта

В городе Павлово Нижегородской области школьник впал в кому после того, как у него случился инсульт во время перемены. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, девятилетнему ребенку стало плохо на перемене — школьник потерял сознание, его доставили в местную больницу. Врачи не нашли на теле пострадавшего ушибов или других травм.

Инспекторы ПДН начали разбирательство. После разговоров с одноклассниками мальчика и учителями они выяснили, что ребенок не падал и ничем не ударялся. Родители школьника рассказали, что у сына врожденное заболевание и претензий к образовательной организации у них нет.

Ранее в Орске Оренбургской области школьника доставили в больницу с инсультом. Ему стало плохо на уроке, врачи провели мальчику экстренную операцию.