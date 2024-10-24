В России высказались о влиянии саммита БРИКС на переговоры по Украине

Депутат Швыткин допустил толчок к переговорам по Украине после саммита БРИКС

После саммита БРИКС в Казани с участием представителей множества стран можно ожидать толчка к мирным переговорам по Украине, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Такое развитие событий он допустил в разговоре с «Лентой.ру».

«Безусловно, это историческое событие — само прохождение саммита БРИКС у нас в России, где председательствует наша страна. Все вопросы, которые обсуждались, в том числе вопрос о ситуации на Украине, нашли поддержку тех стран, которые представлены на саммите БРИКС. И, безусловно, присутствие в том числе генерального секретаря ООН еще раз откроет некоторым странам мирового сообщества глаза на реально происходящие на Украине события и позицию многих государств. Они созвучны с нашей позицией, безусловно, подчеркивается многополярность мира, недопустимость вмешательства, скорейшее мирное урегулирование и так далее», — сказал депутат.

Убежден, что саммит БРИКС не коренным образом, конечно, изменит или повлияет, но даст толчок к возможным событиям позитивного характера со стороны стран мирового сообщества по отношению к данному конфликту Юрий Швыткин депутат Госдумы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите БРИКС заявил, что всем нужен справедливый мир на территории Украины в соответствии с уставом возглавляемой им организации.

XVI саммит стран БРИКС проходит с 22 по 24 октября в Казани. В столицу Татарстана прибыли представители 36 государств и шести международных организаций.