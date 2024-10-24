Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:56, 24 октября 2024Мир

В Сербии озвучили цель вторжения ВСУ в Курскую область

Вице-премьер Сербии Вулин: атака ВСУ на Курскую область была ради захвата АЭС

Фото: Stringer / Reuters

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области было совершено с целью захватить атомную станцию в российскойм регионе. Такую версию озвучил вице-премьер Сербии Александр Вулин, отметив, что данные о потенциальной диверсии должны были встревожить мир, передает РИА Новости.

«И в этот момент они бы сказали: "хорошо, у нас есть ядерная бомба на российской земле, и мы ее применим"», — развил Вулин сценарий конфликта на случай успешной атаки на станцию украинцами на полях саммита БРИКС.

По его словам, тот факт, что подобный сценарий не оправдался — счастье для всего мира. «Любая угроза, связанная с использованием ядерных технологий в военных целях — это очень плохая новость. Кто этого не понимает, тот, полагаю, на планете Земля не живет», — выразил мнение вице-премьер Сербии.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что ядовые бойцы ВСУ сильно демотивированы ситуацией на Украине. Они не понимают, за что воюют, а ушедшие в отпуск военные ищут возможности не возвращаться на фронт.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Руины важнее людей». Зеленского обвинили в нежелании отдавать ВСУ своевременные приказы об отступлении

      В России захотели запретить продажу сигарет одной категории граждан

      Минобороны заявило о срыве ротации ВСУ в Курской области

      Новый российский отряд начал работу на территории Курской области

      Российская певица попала под следствие из-за оскорбления силовика

      В ЛНР заявили об окружении ВСУ в Харьковской области

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      Россиянам назвали главные правила вождения зимой

      Звезда «Золушки» оголила ягодицы на публике

      Фанатке вампиров дали совет по реализации своего фетиша в постели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше