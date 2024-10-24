Вице-премьер Сербии Вулин: атака ВСУ на Курскую область была ради захвата АЭС

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области было совершено с целью захватить атомную станцию в российскойм регионе. Такую версию озвучил вице-премьер Сербии Александр Вулин, отметив, что данные о потенциальной диверсии должны были встревожить мир, передает РИА Новости.

«И в этот момент они бы сказали: "хорошо, у нас есть ядерная бомба на российской земле, и мы ее применим"», — развил Вулин сценарий конфликта на случай успешной атаки на станцию украинцами на полях саммита БРИКС.

По его словам, тот факт, что подобный сценарий не оправдался — счастье для всего мира. «Любая угроза, связанная с использованием ядерных технологий в военных целях — это очень плохая новость. Кто этого не понимает, тот, полагаю, на планете Земля не живет», — выразил мнение вице-премьер Сербии.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что ядовые бойцы ВСУ сильно демотивированы ситуацией на Украине. Они не понимают, за что воюют, а ушедшие в отпуск военные ищут возможности не возвращаться на фронт.