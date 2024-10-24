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22:45, 24 октября 2024Мир

В Сербии рассказали о проблемах Евросоюза с доверием

Вице-премьер Сербии заявил о проблемах Евросоюза с доверием из-за саммита БРИКС

Фото: Pixabay

У Евросоюза большие проблемы с доверием после невыполнения Брюссельского соглашения, которое предусматривает, в том числе, создание Сообщества сербских муниципалитетов. Таким мнением с РИА Новости поделился вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Довольно трудно во что-то верить, когда ты потратил одиннадцать лет и ничего не сделал», — отметил Вулин. По его словам, Сербия никогда не подписывала Брюссельское соглашение без объединения сербских муниципалитетов.

«Никогда. Для нас это самая важная часть, это основа Брюссельского соглашения», — пояснил сербский политик. По его мнению, Сербию обманывают, как и Россию в вопросе Минских соглашений.

Ранее Вулин заявил, что Сербия надеется на место для страны в рамках БРИКС. По его словам, Сербия чувствует себя среди друзей в рамках БРИКС. При этом сербский вице-премьер отметил, что страна находится в процессе выбора пути интеграции и ей важно иметь альтернативы развития.

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      Марина Совина
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