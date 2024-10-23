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19:22, 23 октября 2024Мир

В Сербии понадеялись на место в БРИКС

Вице-премьер Сербии Вулин выразил надежду на вступление страны в БРИКС
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сербия надеется на место для страны в рамках БРИКС. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости.

«Нам следует усвоить, что в конечном счете мы можем выбирать. Для нас это действительно важно. Мне очень интересно узнать больше о БРИКС, и я надеюсь, что в нем найдется место и для Сербии», — подчеркнул политик.

Вулин заявил, что Сербия чувствует себя среди друзей в рамках БРИКС. При этом сербский вице-премьер отметил, что страна находится в процессе выбора пути интеграции и ей важно иметь альтернативы развития. Он добавил, что БРИКС не требует изменений в политической системе или присоединения к санкциям.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал невероятной встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал объединение эпицентром нового мирового порядка.

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      Виктория Кондратьева
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