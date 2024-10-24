В Сербии высказались о покупке военной техники у России

Вице-премьер Вулин: Сербия довольна купленной у России военной техникой

Белград очень доволен купленной у Москвы военной техникой, считает ее превосходной и готов закупить еще. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин на полях саммита межгосударственного объединения БРИКС, проходящего в Казани с 22 по 24 октября, сообщает РИА Новости.

«Российская военная техника превосходна, мы очень довольны. Конечно, сейчас не всегда удается легко закупать такое оборудование из-за санкций и логистики, привезти что-то из России в Сербию довольно непросто. Как вы знаете, мы полностью окружены странами НАТО, поэтому бывает сложно покупать что-то подобное. Но готова ли Сербия покупать еще у России это оборудование? Да, конечно», — отметил сербский политик.

Вулин подчеркнул, что Сербия является свободной страной, поэтому она может самостоятельно решить, что хорошо в первую очередь для нее и для ее вооруженных сил. Он добавил, что, покупая военное оборудование у России, Белград «хочет иметь возможность защитить себя, чтобы не стать легкой добычей и не допустить повторения событий 1999 года».

Ранее Вулин заявил, что Сербия надеется на место для страны в рамках БРИКС. Он отметил, что Белград чувствует себя «среди друзей» в рамках объединения.