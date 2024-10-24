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03:50, 24 октября 2024Интернет и СМИ

В США назвали Эрдогана самым своеобразным лидером на саммите БРИКС

NYT: Эрдоган стал самым своеобразным лидером на саммите БРИКС
СюжетРоссия и НАТО:
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выделился среди участников саммита БРИКС в России, будучи единственным лидером из стран НАТО на этой встрече. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В США подчеркнули, что турецкий лидер «не похож на всех остальных». В публикации говорится, что участие Турции в мероприятии показывает ее готовность к взаимодействию с разными государствами.

На саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, также прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд, премьер-министр Индии Нарендру Моди и президент ЮАР Сирила Рамафосу.

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      Юлия Мискевич
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