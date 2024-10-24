В США раскрыли причину отказа администрации Байдена разрешить Киеву удары вглубь России

Экс-помощник Обамы Купчан: США не дают Киеву бить вглубь РФ из-за нехватки ракет

Бывший специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан раскрыл причину, по которой администрация действующего американского лидера Джо Байдена отказалась разрешить Киеву наносить удары вглубь российской территории. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, одна из причин, почему Байден не разрешает бить вглубь России, заключается в том, что у них не очень много ракет ATACMS и у нас не очень много ATACMS», — отметил эксперт.

Купчан также добавил, что у Вашингтона нет достаточного количества систем Patriot, чтобы обеспечить безопасность Украины. Он указал на нежелание Соединенных Штатов сильнее вмешиваться в конфликт в силу обстановки на Ближнем Востоке и напряженности в отношениях с Китаем.

Ранее председатель постоянного комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер призвал американское правительство рассмотреть потенциальный ответ КНДР на возможное участие северокорейских солдат в конфликте на Украине.