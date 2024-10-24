Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:36, 24 октября 2024Мир

В США раскрыли причину отказа администрации Байдена разрешить Киеву удары вглубь России

Экс-помощник Обамы Купчан: США не дают Киеву бить вглубь РФ из-за нехватки ракет

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Бывший специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан раскрыл причину, по которой администрация действующего американского лидера Джо Байдена отказалась разрешить Киеву наносить удары вглубь российской территории. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, одна из причин, почему Байден не разрешает бить вглубь России, заключается в том, что у них не очень много ракет ATACMS и у нас не очень много ATACMS», — отметил эксперт.

Купчан также добавил, что у Вашингтона нет достаточного количества систем Patriot, чтобы обеспечить безопасность Украины. Он указал на нежелание Соединенных Штатов сильнее вмешиваться в конфликт в силу обстановки на Ближнем Востоке и напряженности в отношениях с Китаем.

Ранее председатель постоянного комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер призвал американское правительство рассмотреть потенциальный ответ КНДР на возможное участие северокорейских солдат в конфликте на Украине.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сотни людей на Урале громят дома и машины цыган. Народ обвиняет их в расправе над женщиной-таксисткой

      В «Союзмолоке» объяснили рост цен на сливочное масло на 70 процентов

      В США предрекли украинским военным скорый крах

      Шольц выступил против возможной поставки Украине ракет Taurus

      В США раскрыли причину отказа администрации Байдена разрешить Киеву удары вглубь России

      Экс-премьер Британии предрек итоги конфликта на Украине

      Путин начал встречу с генсеком ООН

      В ОАЭ заявили об отсутствии регистрации сбитого над Суданом Ил-76

      В ходе инцидента со стрельбой у цыганского дома в Коркино пострадали два человека

      Путин объяснил уменьшение количества потерянных ВСУ на поле боя танков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше