В Конгрессе США призвали ответить КНДР на возможное участие в конфликте на Украине

Конгрессмен Тернер призвал ответить КНДР на якобы участие в конфликте на Украине

Председатель Постоянного комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер призвал американское правительство рассмотреть возможность ответить КНДР на возможное участие северокорейских солдат в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Конгрессмен отметил, что возможный ввод северокорейских войск в зону конфликта должен стать «красной линией» для Вашингтона, поэтому правительство США должно четко обозначить свою позицию по данному вопросу. Он также подверг критике текущие ограничения, которые не позволяют Украине использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь России. «Если войска КНДР атакуют Украину с территории России, Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для ответа», — сказал политик.

Тернер подчеркнул, что если информация о переброске войск КНДР на территорию Украины подтвердится, то США должны «серьезно рассмотреть возможность прямого военного вмешательства против северокорейских сил».

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Сеул рассматривает отправку оружия Украине в зависимости от развития ситуации в зоне конфликта в свете новостей о возможной переброске войск КНДР. По его словам, до настоящего момента республика воздерживалась от поставок летальных вооружений Киеву.