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15:48, 24 октября 2024Моя страна

В центре российского города нашли антиминс

Археологи нашли в центре Нижнего Новгорода старинную святыню

Фото: Telegram-канал УГООКН Нижегородской области

Археологи обнаружили в центре Нижнего Новгорода святыню начала ХХ века — антиминс. Об этом сообщает «Аиф Нижний Новгород».

Святыню нашли на территории бывшего Александровского дворянского института. Она была среди церковных предметов, спрятанных в подвале надворной постройки.

Антиминс представляет собой четырехугольный плат из шелковой материи с изображением положения Иисуса Христа во гроб, с зашитой частицей святых мощей.

Ранее сообщалось, что в Ундоровский музей привезли окаменелое дерево возрастом более 56 миллионов лет. Находку обнаружила ульяновская экспедиция в Саратовской области. Кроме того, ученые нашли несколько отпечатков листьев хорошей сохранности, образцы которых впоследствии также будут размещены в музее.

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      Варвара Кошечкина
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