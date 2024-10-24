В центре российского города нашли антиминс

Археологи нашли в центре Нижнего Новгорода старинную святыню

Археологи обнаружили в центре Нижнего Новгорода святыню начала ХХ века — антиминс. Об этом сообщает «Аиф Нижний Новгород».

Святыню нашли на территории бывшего Александровского дворянского института. Она была среди церковных предметов, спрятанных в подвале надворной постройки.

Антиминс представляет собой четырехугольный плат из шелковой материи с изображением положения Иисуса Христа во гроб, с зашитой частицей святых мощей.

Ранее сообщалось, что в Ундоровский музей привезли окаменелое дерево возрастом более 56 миллионов лет. Находку обнаружила ульяновская экспедиция в Саратовской области. Кроме того, ученые нашли несколько отпечатков листьев хорошей сохранности, образцы которых впоследствии также будут размещены в музее.