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11:48, 24 октября 2024Мир

Вероятность изменения позиции стран НАТО по членству Украины оценили

Политолог Топорнин: Украина вряд ли вступит в НАТО в ближайшие десять лет

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Противники вступления Украины в НАТО среди членов альянса могут изменить позицию, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал вероятность такого развития событий.

«Есть разные причины [нежелания включать Украину в НАТО], в том числе юридического и политического характера. Все-таки в НАТО принимают страны, которые не находятся в горячем конфликте с кем-то и не имеют нерешенных территориальных проблем, это два самых важных критерия. Главное, чтобы страна жила нормальной, обычной жизнью, чтобы было очевидно, что страна хочет вступить в НАТО и отвечает вышеупомянутым критериям. Мы видим, что по этим критериям Украина не может реально претендовать на членство в НАТО», — сказал он.

В перспективе пяти-десяти лет пока просматривается тот вариант, при котором Украина вряд ли сможет стать полноправным членом НАТО и завершить все необходимые процедуры, чтобы ее приняли в Североатлантический альянс

Николай Топорнинполитолог

Политолог отметил, что по действующим стандартам Украину не могут принять в НАТО даже на условиях о гарантиях безопасности, на которых настаивает Киев. Однако специалист не исключил, что в дальнейшем страну могут пригласить в военный блок.

«Сменяются президенты, премьер-министры, приходят новые люди, может сложиться новая политическая ситуация, когда новые политические лидеры пересмотрят позиции страны, так что этого исключать нельзя. Но мы говорим о текущей ситуации и перспективе в пять-десять лет, потому что сказать, что будет через 20-30 лет, наверное, никто не сможет», — добавил он.

Как сообщило Politico со ссылкой на источники, против присоединения Украины к НАТО выступают семь государств альянса. Этого не хотят США, Германия, Венгрия, Словакия, Словения, Бельгия и Испания. Собеседник издания отметил, что в целом эти страны не против вхождения Киева в военный блок, однако не желают, чтобы конкретные шаги для этого делались сейчас.

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