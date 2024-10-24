Власти начнут больше тратить на один вид льготной ипотеки

«Известия»: расходы бюджета на сельскую ипотеку вырастут в 1,6 раза

В 2025 году расходы бюджета на сельскую ипотеку значительно увеличатся. О том, что власти планируют потратить больше на один тип льготной ипотеки, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты (СП).

В 2024 году на сельскую ипотеку предусмотрено 24,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. К настоящему моменту вся сумма уже выделена. Согласно расчетам, в 2025-м траты казны на программу вырастут в 1,6 раза год к году, до 40,7 миллиарда рублей. Рост расходов на льготную ипотеку в следующем году связан с повышением ключевой ставки до 19 процентов в текущем году.

При этом ведущий аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что выделенной в 2025 году суммы хватит лишь на время — для бесперебойной работы программы потребуется больше средств. «В 2024-м ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки, что еще раз увеличит объемы необходимых субсидий от государства для действия программы», — объяснил эксперт.

Ранее сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова призвала не возобновлять массовую льготную ипотеку. По ее словам, такой шаг был бы нецелесообразным.