Вокалист «На-На» назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

Вокалист «На-На» Жеребкин: москвичи раскрепощеннее жителей других городов

Вокалист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин заявил, что москвичи отличаются большей, чем жители других городов, раскрепощенностью. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам артиста, тот факт, что Москва — это столица, накладывает отпечаток на характер того, кто в ней живет. «Москвичи более раскрепощенные, более деловые, все-таки это столица, мы живем в Москве. А в других городах люди попроще, даже, может быть, наивнее. Отзывчивые, добрые. В Москве тоже есть такие, но, я думаю, главное отличие именно эта деловитость», — считает Жеребкин.

Певец также ответил на вопрос о том, что изменилось в Москве за 10 лет. Жеребкин отметил, что за последние годы в городе стали строить больше развязок, что позволило уменьшить количество пробок и быстрее добираться до нужного места.

Ранее в октябре основатель «Ночлежки» Валерий Соколов рассказал, что москвич отличается от петербуржца широтой души.