Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:01, 24 октября 2024Экономика

Россиянам назвали главные правила вождения зимой

Автоэксперт Сапцов: заранее снижайте скорость перед маневрами в зимний период

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Зимой водитель управляет автомобилем в условиях плохой видимости, непредсказуемой погоды и постоянно меняющегося состояния дорожного покрытия, рассказал руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе «Баранка» Дмитрий Сапцов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам главные правила вождения в этот период.

«Главное правило зимней езды — нештатную ситуацию легче избежать, чем бороться с ее последствиями. Лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля или объехать опасный участок, чем пытаться избежать заноса, сноса или столкновения», — обратил внимание эксперт.

Он отметил, что на зимней дороге движения водителя должны быть плавными. Любое резкое нажатие на педаль газа, тормоза или неаккуратная работа рулем могут привести к потере контакта колес с дорожным покрытием и спровоцировать опасную ситуацию. Сапцов рекомендовал плавно трогаться, перед маневром заранее снижать скорость и выбирать максимально пологие траектории поворота.

Стоит быть готовыми к неожиданностям, так как основная опасность зимних дорог состоит в том, что обледенелые участки могут возникнуть перед водителем внезапно, предупредил собеседник «Ленты.ру».

Частая ситуация: водитель едет солнечным зимним днем по абсолютно сухому асфальту. Дорога свободная и позволяет двигаться на максимальной разрешенной скорости. Водитель расслабляется и давит на газ. В один момент дорога уходит в низину, а там в тени деревьев из-за повышенной влажности образовался обледенелый участок асфальта. Автомобиль на полном ходу влетает на лед, сцепление колес с асфальтом пропадает, и машину начинает вести из стороны в сторону. Водитель в панике пытается вернуть его на траекторию резкими движениями руля, чем усугубляет и без того критическую ситуацию. Это может закончиться вылетом в кювет или выездом на встречную полосу

Дмитрий Сапцовавтоэксперт

Не менее важно заботиться о видимости дороги, убежден эксперт. Он призвал вовремя менять стеклоочистители и всегда возить с собой запас незамерзайки.

«Не забывайте всегда включать ближний свет фар — так вы будете более заметны в заснеженном городе. Дневные ходовые огни хорошо, но фары светят ярче. Следите за чистотой фар и задних фонарей. Не только вы должны видеть других участников дорожного движения, но и они вас. Это тоже ваша безопасность», — сказал Сапцов.

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
24 сентября 2024
Как отрегулировать фары автомобиля своими руками? Пошаговая инструкция
Как отрегулировать фары автомобиля своими руками?Пошаговая инструкция
15 октября 2024

Собеседник «Ленты.ру» также призвал следить за своим состоянием и отказываться от поездки в случае усталости, недосыпа, простуды.

Ранее главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин перечислил признаки неготовности машины к зиме. Он также рекомендовал сделать техническое обслуживание перед холодным сезоном.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      «Руины важнее людей». Зеленского обвинили в нежелании отдавать ВСУ своевременные приказы об отступлении

      В России захотели запретить продажу сигарет одной категории граждан

      Минобороны заявило о срыве ротации ВСУ в Курской области

      Новый российский отряд начал работу на территории Курской области

      Российская певица попала под следствие из-за оскорбления силовика

      В ЛНР заявили об окружении ВСУ в Харьковской области

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      Россиянам назвали главные правила вождения зимой

      Звезда «Золушки» оголила ягодицы на публике

      Фанатке вампиров дали совет по реализации своего фетиша в постели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше