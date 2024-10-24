Россиянам назвали главные правила вождения зимой

Автоэксперт Сапцов: заранее снижайте скорость перед маневрами в зимний период

Зимой водитель управляет автомобилем в условиях плохой видимости, непредсказуемой погоды и постоянно меняющегося состояния дорожного покрытия, рассказал руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе «Баранка» Дмитрий Сапцов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам главные правила вождения в этот период.

«Главное правило зимней езды — нештатную ситуацию легче избежать, чем бороться с ее последствиями. Лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля или объехать опасный участок, чем пытаться избежать заноса, сноса или столкновения», — обратил внимание эксперт.

Он отметил, что на зимней дороге движения водителя должны быть плавными. Любое резкое нажатие на педаль газа, тормоза или неаккуратная работа рулем могут привести к потере контакта колес с дорожным покрытием и спровоцировать опасную ситуацию. Сапцов рекомендовал плавно трогаться, перед маневром заранее снижать скорость и выбирать максимально пологие траектории поворота.

Стоит быть готовыми к неожиданностям, так как основная опасность зимних дорог состоит в том, что обледенелые участки могут возникнуть перед водителем внезапно, предупредил собеседник «Ленты.ру».

Частая ситуация: водитель едет солнечным зимним днем по абсолютно сухому асфальту. Дорога свободная и позволяет двигаться на максимальной разрешенной скорости. Водитель расслабляется и давит на газ. В один момент дорога уходит в низину, а там в тени деревьев из-за повышенной влажности образовался обледенелый участок асфальта. Автомобиль на полном ходу влетает на лед, сцепление колес с асфальтом пропадает, и машину начинает вести из стороны в сторону. Водитель в панике пытается вернуть его на траекторию резкими движениями руля, чем усугубляет и без того критическую ситуацию. Это может закончиться вылетом в кювет или выездом на встречную полосу Дмитрий Сапцов автоэксперт

Не менее важно заботиться о видимости дороги, убежден эксперт. Он призвал вовремя менять стеклоочистители и всегда возить с собой запас незамерзайки.

«Не забывайте всегда включать ближний свет фар — так вы будете более заметны в заснеженном городе. Дневные ходовые огни хорошо, но фары светят ярче. Следите за чистотой фар и задних фонарей. Не только вы должны видеть других участников дорожного движения, но и они вас. Это тоже ваша безопасность», — сказал Сапцов.

Собеседник «Ленты.ру» также призвал следить за своим состоянием и отказываться от поездки в случае усталости, недосыпа, простуды.

Ранее главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин перечислил признаки неготовности машины к зиме. Он также рекомендовал сделать техническое обслуживание перед холодным сезоном.