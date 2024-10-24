Врач назвал требующие «немедленно бежать в скорую» симптомы

Врач Дементьев: безболезненное ухудшение зрения может быть признаком тромбоза

Офтальмолог Дмитрий Дементьев назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» симптомы, требующие срочного обращения к врачу. Выпуск с предостережениями специалистов доступен на платформе «Смотрим».

Врач отметил, что в случае, если человек заметил на одном глазу точечные кровоизлияния, а также острота его зрения безболезненно и внезапно снизилась, то в центральной артерии сетчатки мог образоваться тромб. «Если произошел тромбоз центральной артерии сетчатки, зрение пропало сразу. [Нужно ] немедленно бежать в скорую помощь!» — призвал россиян Дементьев.

Он объяснил, что попытки врачей сохранить зрение в подобном случае будут эффективны только в течение нескольких часов после того, как симптомы начали проявляться.

Ранее Дементьев назвал другие симптомы, из-за появления которых нужно срочно обратиться за врачебной помощью. Таковым он счел боль в глазу, так как она может быть предвестником глаукомы, приводящей к слепоте.