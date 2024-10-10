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12:32, 10 октября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали требующий немедленного обращения к врачу симптом

Врач Дементьев: боль в глазу может говорить о повышении внутриглазного давления

Фото: Hermes Rivera / Unsplash

Офтальмолог Дмитрий Дементьев назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» симптом, требующий срочного обращения к специалисту. Выпуск с его рекомендацией доступен на платформе «Смотрим».

Врач заявил, что сильная боль в глазу может говорить о резком подъеме внутриглазного давления. Он подчеркнул, такое состояние требует вмешательства специалиста. «Немедленно к врачу, не дожидаясь утра. Скорая помощь», — призвал он россиян.

По словам офтальмолога, если своевременно не снизить давление, то глаз может перестать видеть.

Ранее Дементьев назвал неочевидный признак глаукомы. По его словам, многие пациенты, столкнувшиеся с этим заболеванием, жалуются на боль за грудиной. Также, по словам врача, болезнь можно распознать по таким проявлениям как резкое снижение зрение, тошнота, головокружение и повышение температуры тела.

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