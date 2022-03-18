Российский врач назвал нетипичный симптом опасного заболевания

Врач-офтальмолог Дементьев заявил, что боль за грудиной может свидетельствовать о глаукоме

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал нетипичный симптом глаукомы — опасного заболевания, ведущего к потере зрения. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист заявил, что о глаукоме может свидетельствовать такой нетипичный симптом, как боль за грудиной. По его словам, обычно пациенты принимают это за сигнал о проблемах с сердцем. «Многие пациенты (с глаукомой — прим. «Ленты.ру») жалуются на боль за грудиной. Сначала они думают об инфаркте, вызывают скорую помощь, снимают электрокардиограмму. [В результате] боль за грудиной есть, [хотя] кардиограмма прекрасная», — сказал Дементьев.

Среди других признаков, указывающих на глаукому, офтальмолог назвал боль в глазу, резкое снижение зрения, тошноту, головокружение, повышение артериального давления и повышение температуры тела. Дементьев порекомендовал всем, кто обнаружил у себя эти симптомы, в срочном порядке обратиться к специалисту.

Ранее Дементьев в программе «О самом главном» перечислил болезни, которые можно определить по тому, как выглядят глаза пациента. По их состоянию, в частности, можно узнать о сахарном диабете и повышенном холестерине, отметил врач.