ВСУ атаковали ракетами российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами Курскую область. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram.
Три ракеты были сбиты над одним из приграничных районов. О возможных последствиях на земле не сообщается.
Смирнов выразил благодарность военнослужащим, участвовавшим в отражении удара ВСУ по возглавляемому им региону.
Ранее в соседней с Курской Белгородской области женщину не пустили в укрытие во время объявленной в регионе воздушной тревоги. Глава региона Вячеслав Гладков назвал подобные инциденты недопустимыми и пообещал провести работу с руководством учебного заведения.