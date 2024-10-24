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13:19, 24 октября 2024Россия

ВСУ атаковали ракетами российский регион

Выпущенные со стороны Украины ракеты сбиты над Курской областью

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами Курскую область. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram.

Три ракеты были сбиты над одним из приграничных районов. О возможных последствиях на земле не сообщается.

Смирнов выразил благодарность военнослужащим, участвовавшим в отражении удара ВСУ по возглавляемому им региону.

Ранее в соседней с Курской Белгородской области женщину не пустили в укрытие во время объявленной в регионе воздушной тревоги. Глава региона Вячеслав Гладков назвал подобные инциденты недопустимыми и пообещал провести работу с руководством учебного заведения.

ЖЗЛ
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