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08:12, 24 октября 2024Россия

В России женщину не пустили укрыться в школе во время ракетной опасности

Гладков: женщину не пустили укрыться в школе во время ракетной опасности

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool

В Белгородской области женщину отказались пускать в школу, когда в регионе был запущен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона в Telegram-канале.

«Недавно также обращалась женщина, которую не пустил охранник школы во время ракетной опасности спрятаться в школе. Это, конечно, вещи недопустимые. Мы сейчас проводим работу с директорами», — сказал Гладков.

По его словам, людей инструктируют, как они должны вести себя для обеспечения безопасности. Речь идет не только о безопасности детей во время террористической опасности, но и о безопасноси родителей во время ракетной опасности.

Губернатор назвал ситуацию в регионе сложной и добавил, что не существует никаких четких инструкций по подобным вопросам. Из-за этого приходится решать проблемы самим, добавил Гладков и выразил уверенность в том, что жители со всем справятся.

Ранее в Белгороде во время объявления ракетной опасности женщина не пустила детей в укрытие. Впоследствии она объяснила, что отправила детей в другой подъезд из-за скопившейся толпы и закрытой двери.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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