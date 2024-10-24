Юрист оценил возможность отправить Глюкозу на принудительное лечение

Юрист Соловьев заявил, что Глюкозу нельзя отправить на принудительное лечение

Юрист Иван Соловьев прокомментировал предложение отправить Наталью Чистякову-Ионову (настоящее имя Глюкозы) на принудительное лечение от наркотической зависимости. Его слова передает aif.ru.

По словам Соловьева, оказать артистке помощь в борьбе с зависимостью невозможно без ее собственного желания.

«Наркологическая помощь оказывается только при их добровольном согласии. Принудительно можно только по суду, в рамках уголовного дела. То есть если человек совершил преступление из-за наркомании», — заявил юрист.

Ранее стало известно, что Глюкозу оштрафовали на 5000 рублей за употребление наркотических веществ. Певицу арестовали в столичном аэропорту, когда она вышла с рейса.