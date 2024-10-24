«За твоей спиной тысяча жизней». На теле бойца СВО нашли послание российской школьницы. О чем она написала штурмовику?

На теле бойца СВО нашли письмо, написанное 14-летней сызранской школьницей

На теле 52-летнего бойца специальной военной операции (СВО) Владислава Савельева нашли письмо 14-летней сызранской школьницы. Сейчас родственники солдата разыскивают девочку, чтобы поблагодарить за послание.

В нем подросток пожелала военному стойкости и везения в бою, а также не падать духом. Свое письмо россиянка сопроводила изображением воина и фразой «За Родину!».

Хочу поблагодарить тебя за то, что защищаешь нашу родину, не жалея своей жизни. Я не представляю, насколько тебе тяжело, но я верю, что в скором времени ты вернешься домой к своим близким, которые гордятся тобой. Береги свое здоровье. Тебе нужны силы, ведь за твоей спиной тысяча жизней Арина школьница из Сызрани

Савельев отправился добровольцем в зону СВО

Владислав Савельев — уроженец Нижнекамского района Республики Татарстан. В ноябре 2022 года он отправился в зону спецоперации в качестве добровольца. На передовой мужчина сражался в составе штурмового отряда.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

3 ноября 2023 года его не стало. Мужчину похоронили в апреле 2024 года на Аллее Славы в Нижнекамске.

По словам близких бойца, до СВО он работал в лесничестве. Мужчина мечтал по возвращении из зоны боевых действий купить дом и заняться хозяйством.

Детские письма спасли жизнь атакованному беспилотниками участнику СВО

Летом 2024 года атаман станицы Терновской Вячеслав Деев рассказал, как детские письма спасли жизнь участнику СВО из Воронежской области.

Послания детей солдаты получили в мае вместе с грузом гуманитарной помощи. Боец с позывным Палладий, которому в спешном порядке приказали отправляться на передовую, взял их с собой.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На боевом задании мужчину атаковали украинские беспилотники — они сбросили на бойца две гранаты. От одной из них Палладий смог увернуться, но вторая граната взорвалась около него. Один из осколков пробил униформу, но застрял в письмах, которые участник СВО носил в кармане.

«Это ли не чудо?!» — сказал Деев. По его словам, с тех пор Палладий хранит прошитые осколками письма как оберег.