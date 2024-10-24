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21:17, 24 октября 2024Бывший СССР

Зеленский нахамил в адрес ООН в международный день организации

Зеленский на фоне визита Гутерриша в Казань нахамил ООН в день организации

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале нахамил в адрес ООН в международный день организации. Его высказывания были произнесены на фоне визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Казань на саммит БРИКС.

«В день ООН важно, что мир не забывает про цели и принципы устава организации, про цель ее создания, хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН», — заявил украинский лидер.

По его словам, день ООН отмечается «во всем мире, а не где-нибудь в Казани».

Ранее президент России Владимир Путин оценил действия политического руководства Украины в контексте потенциальных переговоров по урегулированию конфликта, назвав их иррациональными. Он добавил, что действия киевских властей показывают, что они не работают в интересах своего народа.

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      Марина Совина
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