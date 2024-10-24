Зеленский нахамил в адрес ООН в международный день организации

Зеленский на фоне визита Гутерриша в Казань нахамил ООН в день организации

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале нахамил в адрес ООН в международный день организации. Его высказывания были произнесены на фоне визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Казань на саммит БРИКС.

«В день ООН важно, что мир не забывает про цели и принципы устава организации, про цель ее создания, хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН», — заявил украинский лидер.

По его словам, день ООН отмечается «во всем мире, а не где-нибудь в Казани».

Ранее президент России Владимир Путин оценил действия политического руководства Украины в контексте потенциальных переговоров по урегулированию конфликта, назвав их иррациональными. Он добавил, что действия киевских властей показывают, что они не работают в интересах своего народа.