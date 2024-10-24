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03:30, 24 октября 2024Из жизни

Жертва сексуально озабоченного дельфина рассказала о нападении

The Daily Telegraph: в Японии одинокий дельфин искусал купальщика

Фото: Jen Milius / Unsplash

В Японии мужчина, которого искусал одинокий сексуально озабоченный дельфин в провинции Фукуи, заявил, что чудом остался в живых. Об этом пишет The Daily Telegraph.

В начале лета 23-летний Такума Гото купался с приятелем недалеко от берега в городе Цуруга. Примерно в 20 метрах от пляжа их атаковало агрессивное животное. Гото рассказал, что сначала жертвой нападения стал его спутник. Услышав крики, японец обернулся и увидел высунувшуюся из воды голову животного.

«Я знал, что это не акула, но он пер прямо мне на встречу. Он накинулся и цапнул меня, а потом продолжал нападать. Я искренне уверился, что это конец. Больше всего я боялся, что дельфин утащит меня под воду, а потом — в океан», — поделился тревожными воспоминаниями Гото.

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В итоге к мужчине подплыл серфер, помог выбраться на берег и промыл раны. Дельфин разорвал Гото мышцы на указательном пальце левой руки, а также укусил за предплечье и запястье. Японцу пришлось срочно ехать в больницу, чтобы наложить швы.

Нападения агрессивного дельфина начали происходить в заливе Вакаса, префектуры Фукуи и Киото, в 2022 году. С тех пор там пострадало до 40 человек. Специалисты считают, что людей атакует один самец дельфина особи индийская афалина. «Мы знаем, что иногда самцы общаются, кусая друг друга. Возможно он пытается перенести это на людей. Кроме того, дельфины обычно живет группами, а этот, вероятно, одинок», — говорит руководитель лаборатории морской биологии Токийского университета сельского хозяйства Мари Кобаяси.

Британский биолог Саймон Аллен заявил, что именно одиночество может быть причиной нападений дельфина. «Как и у людей и других социальных животных, гормональные перепады, сексуальная неудовлетворенность или стремление доминировать могут заставить дельфина ранить тех, с кем он взаимодействует», — уверен специалист.

Ранее сообщалось, что в организме бразильских акул нашли повышенное содержание кокаина. Наркотик был найден в каждой 13 изученной хищной рыбе, а его концентрация в 100 раз превысила показатели других морских видов.

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      Никита Савин
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