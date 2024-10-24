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16:11, 24 октября 2024Культура

Звезда «Мстителей» может сыграть диснеевского принца

Deadline: актер Крис Хемсворт ведет переговоры о съемках в «Прекрасном принце»

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Австралийский актер Крис Хемсворт может исполнить главную роль в фильме от студии Disney «Прекрасный принц» (Prince Charming). Об этом пишет Deadline.

По данным источника, звезда «Мстителей» ведет переговоры об участии в картине. Режиссером проекта выступит Пол Кинг.

Персонаж Принц Чарминг является любовным интересом Золушки, однако инсайдеры отметили, что картина не будет напрямую связана с «Золушкой».

Ранее режиссеры Энтони и Джо Русси, известные по экранизациям комиксов Marvel, назвали дату выхода новых «Мстителей».

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      Варвара Кошечкина
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