Звезда «Мстителей» может сыграть диснеевского принца

Австралийский актер Крис Хемсворт может исполнить главную роль в фильме от студии Disney «Прекрасный принц» (Prince Charming). Об этом пишет Deadline.
По данным источника, звезда «Мстителей» ведет переговоры об участии в картине. Режиссером проекта выступит Пол Кинг.
Персонаж Принц Чарминг является любовным интересом Золушки, однако инсайдеры отметили, что картина не будет напрямую связана с «Золушкой».
Ранее режиссеры Энтони и Джо Русси, известные по экранизациям комиксов Marvel, назвали дату выхода новых «Мстителей».