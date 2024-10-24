Звезда «Мстителей» может сыграть диснеевского принца

Deadline: актер Крис Хемсворт ведет переговоры о съемках в «Прекрасном принце»

Австралийский актер Крис Хемсворт может исполнить главную роль в фильме от студии Disney «Прекрасный принц» (Prince Charming). Об этом пишет Deadline.

По данным источника, звезда «Мстителей» ведет переговоры об участии в картине. Режиссером проекта выступит Пол Кинг.

Персонаж Принц Чарминг является любовным интересом Золушки, однако инсайдеры отметили, что картина не будет напрямую связана с «Золушкой».

Ранее режиссеры Энтони и Джо Русси, известные по экранизациям комиксов Marvel, назвали дату выхода новых «Мстителей».