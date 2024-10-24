Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире показала фигуру в откровенном бикини

Телезвезда Майя Джама показала фигуру в откровенном бикини

Британская телезвезда и диджей Майя Джама показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя обладательница самых идеальных ягодиц в мире записала в сторис видео, где запечатлела себя на телефон в ванной комнате. Так, знаменитость предстала перед камерой в голубых расстегнутых джинсах и бюстгальтере от бикини, оформленном змеиным принтом.

При этом на размещенных кадрах видно, что на лице женщины отсутствует макияж, а волосы распущены и уложены в небрежные кудри.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда, модель и певица Кортни Стодден показала внешность после удаления филлеров.