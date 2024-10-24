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20:58, 24 октября 2024Культура

Звезда «Сумерек» рассказала о пережитых абьюзивных отношениях

Актриса Анна Кендрик рассказала, как семь лет прожила в абьюзивных отношениях
Анна Кендрик

Анна Кендрик. Фото: Patsy Lynch / imago-images.de / Globallookpress.com

Актриса Анна Кендрик, известная по роли в фильме «Сумерки», поделилась своим опытом токсичных отношений, в которых прожила семь лет. Об этом она рассказала на подкасте Call Her Daddy.

По словам 39-летней актрисы, она долго не могла осознать, что находится в абьюзивных отношениях, так как они не соответствовали привычным представлениям, описываемым в медиа.

«Я читала все эти статьи и думала, что это совсем другое. Это начало проявляться постепенно, незаметно. Я думала, что проблема во мне, пыталась изменить себя. Однажды я заплакала, а он сказал, что я терроризирую его», — поделилась Кендрик.

Также актриса добавила, что окончательно разорвала эти отношения во время подготовки к съемкам в фильме 2022 года «Элис, дорогая», посвященного эмоциональному насилию.

Ранее стало известно, что «Сумерки» снова вошли в моду благодаря зумерам. Некоторые образы из культового фильма нулевых получили новую жизнь в 2024 году.

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      Андрей Шеньшаков
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