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12:43, 24 октября 2024Культура

Звезда «Универа» высказался о суде с Инстасамкой

Актер Стас Ярушин выплатил Инстасамке 550 тысяч рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актер и блогер Стас Ярушин раскрыл детали судебных разбирательств с рэпершей Дарьей Зотеевой, известной как Инстасамка. Его слова приводит KP.RU.

Звезда сериала «Универ» и его команда выплатили исполнительнице 550 тысяч рублей.

По словам Ярушина, он не боится, что другие артисты начнут требовать гонорары за исполнение их песен в его проектах. «Я благодарен очень многим артистам, на которых мы делали каверы. Нам многие ребята говорят: спасибо огромное, что вы популяризируете наши песни, нам очень приятно», — сказал он.

Ранее также Стас Ярушин прокомментировал конфликт с Инстасамкой. Поводом для разбирательства стал один из выпусков шоу артиста «МузLoft», вышедший в сентябре 2023 года. Тогда к блогеру пришла Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), не только раскритиковавшая Инстасамку, но и исполнившая ее песню «За деньги да».

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      Варвара Кошечкина
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