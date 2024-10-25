58-летняя Синди Кроуфорд похвасталась фигурой в купальнике

58-летняя супермодель Синди Кроуфорд похвасталась фигурой в слитном купальнике

Американская супермодель Синди Кроуфорд похвасталась стройной фигурой на фото. Соответствующая публикация появилась на странице ее косметического бренда Meaningful в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя манекенщица предстала перед камерой, лежа на боку на фоне пальм в соломенной шляпе и фиолетовом слитном купальнике, оформленном атласным поясом на талии.

Можно заметить, что на лице звезды отсутствует макияж, ее волосы распущены.

В сентябре Синди Кроуфорд приняла участие в съемке для модного бренда Good American, создательницей которого является телезвезда Хлои Кардашьян. Тогда супермодель снялась в расклешенных джинсах и рубашке, надетой на голое тело.