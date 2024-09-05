58-летняя Синди Кроуфорд снялась в рубашке на голое тело

Американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в откровенном виде для модного бренда Good American, создательницей которого является телезвезда Хлои Кардашьян. Соответствующая публикация появилась на странице манекенщицы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 58-летняя Кроуфорд предстала в расклешенных синих джинсах и белой рубашке, надетой на голое тело. При этом она примерила открытые черные туфли, а в качестве украшений выбрала золотые круглые серьги.

Кроме того, визажисты сделали звезде макияж в нюдовых оттенках. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в объемную прическу.

В августе Синди Кроуфорд показала естественную внешность на фото с отдыха. На размещенном селфи супермодель запечатлена с уложенными в высокий пучок волосами и без макияжа.