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08:00, 25 октября 2024Мир

Американский политолог заявил о провальных действиях Запада по превращении Путина в изгоя

Миршаймер: Западу не удалось превратить Путина в изгоя
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Западу не удалось превратить президента России Владимира Путина в изгоя и изолировать его на международной арене, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Таким образом он прокомментировал саммит БРИКС в Казани. Миршаймер заявил, что президенту США Джо Байдену, в частности, не удалось «поставить русских на колени» и разрушить экономику РФ.

Ранее материал с похожим мнением опубликовал телеканал CNN. В нем говорилось, что саммит БРИКС показал провал попыток Запада изолировать Россию. Мероприятие подчеркнуло «растущее сближение стран, которые надеются увидеть сдвиг в мировом балансе сил», говорилось в публикации.

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      Сергей Грехов
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