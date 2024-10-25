Американский политолог заявил о провальных действиях Запада по превращении Путина в изгоя

Миршаймер: Западу не удалось превратить Путина в изгоя

Западу не удалось превратить президента России Владимира Путина в изгоя и изолировать его на международной арене, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Таким образом он прокомментировал саммит БРИКС в Казани. Миршаймер заявил, что президенту США Джо Байдену, в частности, не удалось «поставить русских на колени» и разрушить экономику РФ.

Ранее материал с похожим мнением опубликовал телеканал CNN. В нем говорилось, что саммит БРИКС показал провал попыток Запада изолировать Россию. Мероприятие подчеркнуло «растущее сближение стран, которые надеются увидеть сдвиг в мировом балансе сил», говорилось в публикации.

