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14:23, 25 октября 2024Экономика

«АвтоВАЗ» устроил ценовую войну с китайскими автомобилями

Quto: «АвтоВАЗ» снизил цены на автомобили в Белоруссии из-за Geely

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

В Белоруссии «АвтоВАЗ» и Geely устроили ценовую войну за потребителя. Об этом пишет автомобильный журнал Quto.

Изначально в стране резко снизились цены на Geely Emgrand, пояснил один из дилеров китайской марки. В данный момент купить такое авто в Белоруссии можно за 1,6 миллиона российских рублей. «АвтоВАЗ» отреагировал на это симметричным снижением цен: приобрести Lada Granta и Lada Vesta SW на местном рынке теперь предлагают за 1,4 миллиона рублей.

Участники рынка подчеркивают, что сильными сторонами Geely являются локальная сборка, поддержка государства и общие симпатии населения. В свою очередь, преимуществом Lada являются низкие цены. Вдобавок к общему уменьшению ценника российский производитель также сделал более доступными услуги дилерского сервиса.

Впервые о снижении «АвтоВАЗом» цен на автомобили в Белоруссии стало известно в мае 2024 года. К примеру, стоимость Lada Vesta NG в базовой комплектации там оказалась на 20 процентов ниже, чем на российском рынке. Если в РФ его стоимость начиналась от 1,5 миллиона, то в Белоруссии такая машина стоила чуть больше 1,2 миллиона рублей.

Снижение цен со стороны отечественного производителя тогда связали с высокой конкуренцией. Китайская Geely, напомним, построила в Белоруссии свой завод, после чего приступила к выпуску автомобилей под маркой «БедДжи».

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      Лилиана Набиуллина
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