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16:00, 30 мая 2024Экономика

Белорусам начали предлагать автомобили Lada с большой скидкой

Motor.ru: Lada Vesta NG в Белоруссии предлагают на 20 % дешевле, чем в России

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российский автомобиль Lada Vesta NG при продаже в Белоруссии предлагают на 20 процентов дешевле, чем на отечественном рынке. Об этом со ссылкой на данные дистрибьюторов обеих стран пишет журнал Motor.ru.

В базовой комплектации Comfort седан с мотором 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил и пятиступенчатой механической трансмиссией в Белоруссии стоит 44 тысячи белорусских рублей (1,23 миллиона российских рублей). В России тот же автомобиль у дилеров обойдется в 1,51 миллиона.

Универсал Vesta SW NG обойдется покупателям в Белоруссии в 45,9-46,5 тысячи белорусских рублей (1,28-1,3 миллиона рублей), в то время как в России рекомендованная цена составляет 1,64 миллиона рублей. Сравнимая разница в цене наблюдается и для Lada Vesta SW Cross с увеличенным дорожным просветом.

Издание предполагает, что «АвтоВАЗ» делает скидки на свою продукцию для того, чтобы конкурировать с китайским Geely, построившим завод в Белоруссии и выпускающим автомобили под маркой «БедДжи».

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов призвал повысить утилизационный сбор на автомобили, чтобы сделать дороже растущий китайский импорт. В противном случае, указывал он, местные автопроизводители проиграют конкуренцию даже в тех сегментах, где долгое время чувствовали себя лидерами.

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      Платон Щукин
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