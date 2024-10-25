Кирби заявил о неизменности позиции США по дальнобойным ударам ВСУ вглубь России

Политика Соединенных Штатов Америки в отношении дальнобойных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по целям вглубь России остается неизменной. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

Как указал Кирби, Вашингтон продолжает обсуждать потребности Киева на поле боя с союзниками, но изменений в политике на этот счет не предусмотрено.

«С точки зрения Соединенных Штатов, изменений в нашей политике по нанесению дальнобойных ударов для поражения целей глубоко внутри территории России нет», — подтвердил он.

Ранее бывший специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан раскрыл причину, по которой администрация действующего американского лидера Джо Байдена отказалась разрешить Киеву наносить удары вглубь российской территории.