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21:09, 25 октября 2024Мир

Белый дом подтвердил неизменность позиции США по ударам ВСУ вглубь России

Кирби заявил о неизменности позиции США по дальнобойным ударам ВСУ вглубь России

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Политика Соединенных Штатов Америки в отношении дальнобойных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по целям вглубь России остается неизменной. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

Как указал Кирби, Вашингтон продолжает обсуждать потребности Киева на поле боя с союзниками, но изменений в политике на этот счет не предусмотрено.

«С точки зрения Соединенных Штатов, изменений в нашей политике по нанесению дальнобойных ударов для поражения целей глубоко внутри территории России нет», — подтвердил он.

Ранее бывший специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан раскрыл причину, по которой администрация действующего американского лидера Джо Байдена отказалась разрешить Киеву наносить удары вглубь российской территории.

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      Маргарита Пименова
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