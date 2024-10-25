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21:27, 25 октября 2024Мир

Белый дом прокомментировал данные о контактах Маска с Путиным

Белый дом не подтвердил информацию о контактах Маска с Путиным
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Yolanda Ruiz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Администрация США не имеет информации о том, что американский предприниматель Илон Маск контактировал с президентом России Владимиром Путиным. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

«Я видел публикацию The Wall Street Journal (WSJ). Я не могу подтвердить достоверность этих данных», — сказал чиновник. Он также посоветовал задавшему соответствующий вопрос журналисту обратиться с ним напрямую к Маску.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложными данные WSJ о контактах Путина с Маском. «Нет, это все неправда, абсолютно ложная информация», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Маск отреагировал на слухи о контактах с Путиным. По его словам, все знают, что традиционные американские СМИ стали левой пропагандой, которая лишь пытается дискредитировать своих оппонентов.

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      Артём Верейкин
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