Белый дом прокомментировал данные о контактах Маска с Путиным

Белый дом не подтвердил информацию о контактах Маска с Путиным

Администрация США не имеет информации о том, что американский предприниматель Илон Маск контактировал с президентом России Владимиром Путиным. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

«Я видел публикацию The Wall Street Journal (WSJ). Я не могу подтвердить достоверность этих данных», — сказал чиновник. Он также посоветовал задавшему соответствующий вопрос журналисту обратиться с ним напрямую к Маску.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложными данные WSJ о контактах Путина с Маском. «Нет, это все неправда, абсолютно ложная информация», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Маск отреагировал на слухи о контактах с Путиным. По его словам, все знают, что традиционные американские СМИ стали левой пропагандой, которая лишь пытается дискредитировать своих оппонентов.