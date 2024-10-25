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13:50, 25 октября 2024Мир

В Кремле отреагировали на слухи о контактах Путина и Маска

Песков назвал ложными данные WSJ о контактах Путина и Маска

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложными данные газеты The Wall Street Journal (WSJ) о контактах российского лидера Владимира Путина с американским миллиардером Илоном Маском. Его слова передает РИА Новости.

«Нет, это все неправда, абсолютно ложная информация опубликована в газете The Wall Street Journal», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее издание WSJ сообщало, что Маск якобы регулярно обсуждает с Путиным личные темы и бизнес. По данным газеты, правительство США в курсе этого, но не имеет права ограничить миллиардера.

Маск позднее отреагировал на слухи о контактах с Путиным, назвав издание WSJ левой пропагандистской машиной, которая пытается дискредитировать своих оппонентов.

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      Елизавета Мытарева
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